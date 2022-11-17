İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2022 Cuma / 24 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5943
  • EURO
    19,3192
  • ALTIN
    1052.82
  • BIST100
    4507.24
Spor

Sadio Mane, Dünya Kupası'nda yok

Senegal, Sadio Mane'nin Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası boyunca forma giyemeyeceğini açıkladı.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 23:17 - Güncelleme:
Sadio Mane, Dünya Kupası'nda yok
ABONE OL

Senegalli oyuncu Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

A Grubu'nda yer alan Senegal Milli Futbol Takımı'nın doktoru Manuel Afonso, Mane'nin sakatlığının henüz geçmediğini ve oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alamayacağını açıkladı.

Afonso, Mane'nin tedavisi için hala Almanya'nın Münih kentinde bulunduğunu ve ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini kaydetti.

Senegalli oyuncu, 8 Kasım'da formasını giydiği Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanmıştı.

Teknik direktör Aliou Cisse, tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.

Senegal Futbol Federasyonu ise 2 gün önce Mane'nin, takımının ilk maçında forma giyemeyeceğini duyurmuştu.

A Grubu'nda yer alan Senegal, ilk maçını 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.