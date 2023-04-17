Sadio Mane için sürpriz karar! Sezon sonu...

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında 3-0 mağlup olarak dağıldı. Bavyera ekibi maç sonrasında Sadio Mane'nin Leroy Sane'yi yumrukladığı olayla birlikte sarsıldı.

Mane konuşma tarzından memnun olmadığı Sane'yle kavga etti ve takım arkadaşının dudağına yumruk attı. Diğer oyuncuların araya girmesi sonrası gerginliğin sona erdiği belirtildi.

Bayern Münih yönetimi bu olayın ardından, Senegalli oyuncuyu geçici süreliğine kadro dışı bıraktı.

Yönetim ayrıca rekor bir ceza vererek; Senegalli yıldızın 500 bin euro ceza ödemesine karar verdi.

Hoffenheim maçı öncesi konuşan basın toplantısında konuşan Tuchel; "Ben Mane'yi savunmak; onu korumak için buradayım. Onu harika bir profesyonel olarak tanıyorum. Beni onun avukatı olarak görebilirsiniz. Bu olayı geride bıraktık. Mane hiçbir şeyden suçlu değil. Bu hayatta herkesin bir hata yapma şansı olduğunu düşünüyorum. Mane'nin yaptığı biraz fazlaydı ve o da bunu görüp özür diledi." ifadelerini kullandı.

Son çıkan haberlere göre; Bavyera ekibi Thomas Tuchel'in yapıcı açıklamasına rağmen Sadio Mane'nin biletini kesti.

İspanyol AS'ta yer alan habere göre; Bayern, Sadio Mane'nin devam eden kontratına rağmen 31 yaşındaki yıldızla sezon sonunda yollarını ayıracak.

2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun yeniden Premier Lig'e dönme ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı. Senegalli oyuncunun Liverpool'a dönme ihtimalinin yanı sıra, daha önce de formasını giydiği Sotuhampton tarafından da ilgi görmesi bekleniyor. Mane bu sezon çıktığı 32 maçta 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.