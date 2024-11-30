Transfer döneminin başlamasına kısa süre kala takımlarda hareketlenmeye başladı. Arabistan'da mutsuz olan Sadio Mane de Süper Lig'in devlerinin radarında. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek.

GALATASARAY SADİO MANE'Yİ BİTİRİYOR

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılı yöneticiler bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Dursun Özbek'in de transfer için devrede olduğu öğrenildi. Transferin yakın zamanda bitmesi bekleniyor. Bu durumda da Senagelli oyuncu Ocak ayında Türkiye'de olacak.

40 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 71 maçta 24 gol ve 16 asist başarısı gösterdi.