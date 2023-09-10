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Spor

Sadio Mane: Ronaldo bir efsane

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Sadio Mane, Portekizli yıldızın bir efsane olduğunu söyledi.

10 Eylül 2023 Pazar 19:36 - Güncelleme:
Sadio Mane: Ronaldo bir efsane
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Al Nassr forması giyen Sadio Mane, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo için övgü dolu sözler sarf etti.

Mane, "Ronaldo bir efsane, saha dışında da iyi bir adam. Dürüst olmak gerekirse, onunla birlikte oynadığım için çok mutluyum" dedi.

Senegalli yıldız, Suudi Arabistan'a transferi için, "Her şey yolunda gidiyor. Transfer biraz ani oldu ama futbol böyle bir şey. Biz bunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bence bu fark edilebilir bir şey. Oynuyorum, mutluyum, her geçen gün gelişiyorum. En önemlisi de bu. Burada olmaktan memnunum.. Suudi Arabistan Ligi iyi bir turnuva, birçok yıldız var. Lig emin adımlarla gelişiyor" sözlerini kullandı.

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