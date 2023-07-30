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Spor

Sadio Mane, Suudi Arabistan yolcusu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Sadio Mane, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer oluyor.

30 Temmuz 2023 Pazar 18:45 - Güncelleme:
Sadio Mane, Suudi Arabistan yolcusu
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Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, Senegalli futbolcu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a imza atmaya hazırlanıyor. Sadio Mane, Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr'a imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Dubai'ye gitti.

KAZANACAĞI MAAŞ

31 yaşındaki futbolcunun Al Nassr'dan senelik 40 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ

Al Nassr'ın, yıldız futbolcu için Bayern Münih'e ise 37 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Bayern Münih'e geçen sezon Liverpool'dan katılan Senegalli futbolcu, Alman devinde 38 maçta 12 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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