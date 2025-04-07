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Spor

Sadio Mane transferi hayırlı olsun! Havalimanı dolup taşacak

Devre arası transfer dönemi bitti ama takımlar gelecek sene için çalışmalara şimdiden başladı. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. İşte Sadio Mane haberinin detayları...

Emre Sarı7 Nisan 2025 Pazartesi 18:48 - Güncelleme:
Sadio Mane transferi hayırlı olsun! Havalimanı dolup taşacak
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Devre arası transfer dönemi bitti ama takımlar gelecek sene için çalışmalara şimdiden başladı. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. Senagalli oyuncu yaz döneminde de ekiplerimizin transfer listesindeydi.

BEŞİKTAŞ SADİO MANE'Yİ BİTİRİYOR

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlı yöneticiler bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Serdal Adalı'nın da transfer için devrede olduğu öğrenildi. Transferin yakın zamanda bitmesi bekleniyor. Bu durumda da Senagelli oyuncu yakın zamanda Türkiye'de olacak.

47 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 87 maçta 28 gol ve 19 asist başarısı gösterdi.

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