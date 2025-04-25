Süper Lig'in sonları yaklaşırken takımlarımız gelecek sene için çalışmalara başladı. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. Senagalli oyuncu geçen yaz döneminde de ekiplerimizin transfer listesindeydi.

GALATASARAY SADİO MANE'Yİ BİTİRİYOR

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılı yöneticiler bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık o bölge için arayışları olan Galatasaray, ilk sıraya Mane'yi ekledi. Transferin yakın zamanda bitmesi bekleniyor. Bu durumda da Senagelli oyuncu yakın zamanda Türkiye'de olacak.

50 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 90 maçta 29 gol ve 21 asist başarısı gösterdi.