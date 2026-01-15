Sadio Mane'den Afrika Uluslar Kupası'nda tarihi başarı

Senegal Milli Takımı'nın efsane forveti Sadio Mane, Afrika Uluslar Kupası'nda adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Opta'nın verilerine göre Mane, turnuvadaki kariyeri boyunca 11 gol ve 9 asistle toplam 20 gole doğrudan katkı sağlayarak, 2010'dan bu yana bu barajı aşan ilk futbolcu olmayı başardı.

Senegal, dün oynanan yarı final mücadelesinde Mısır'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın kaderini belirleyen gol ise yine Mane'den geldi. Yıldız oyuncu, 78. dakikada ceza sahası dışından gönderdiği sert şutla takımını finale taşıdı.

Bu sonuçla Senegal, Afrika Uluslar Kupası finalinde Nijerya – Fas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.