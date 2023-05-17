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Spor

Sadio Mane'nin yeni adresi belli oluyor

Manchester United ve Newcastle United sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacak Sadio Mane'yi kadrosuna katmak istiyor.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:59 - Güncelleme:
Sadio Mane'nin yeni adresi belli oluyor
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Sezon başında Liverpool'dan 41 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Alman devi Bayern, en önemli transferi olarak gördüğü Senegalli oyuncunun bekleneni verememesi üzerine yeni forvet arayışlarına başladı.

Alman basını Sadio Mane'nin 22 milyon Euro'luk maaşını sadece Premier Lig kulüplerinin karşılayabileceğini belirtti.

MANE İÇİN İLK ADAY MANCHESTER UNITED

Sky Sport'un haberine göre Manchester United, takımın en golcü ismi Marcus Rashford'un yanına onu tamamlayabilecek, skorer bir forvet arıyor. Bu doğrultuda Teknik Direktör Erik Ten Hag'ın sunduğu transfer raporunun en başında Sadio Mane'nin olduğu belirtildi.

Mane geçtiğimiz yıl, 'Liverpool'a transferim olmadan önce Manchester Unidet'a transfer olmaya oldukça yakındım' açıklaması yapmıştı.

BİR DİĞER ADAY NEWCASTLE UNIDET

Sky Germany'den Florian Plettenberg, Newcastle'ın Mane için oldukça yakın bir seçenek olduğunu belirtti.

Piettenberg, 'Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması bu transfer için şansını yükseltiyor' dedi.

LIVERPOOL'A DÖNMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

Alman basının yaptığı habere göre Mane'nin tekrardan Liverpool'a dönmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Jurgen Klopp'un ekibi, Mane'nin ayrılığı sonrası 42 milyon Euro'ya Cody Gakpo'yu, 80 milyon Euro'ya da Darwin Nunez'i transfer etmişti.

MANE'NİN SEZON PERFORMANSI

Sadio Mane bu sezon Bayern Münih ile toplam 36 maça çıktı ve 12 gol, 5 asistlik katkı verdi

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