Safonov'un fedakarlığı kupayı getirdi

PSG ve Rusya Milli Takımı'nın kalecisi Matvey Safonov, Flamengo ile oynanan Kıtalararası Kupa finalinde yaşadığı sakatlığa rağmen gösterdiği performansla gündem oldu. Paris ekibi, normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarla 2-1 kazanırken, Safonov seri boyunca 4 penaltı kurtararak kupanın mimarı oldu.

Ancak Fransız kulübü PSG, karşılaşmanın ardından yaptığı resmi açıklamada Safonov'un sol kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu. Yapılan kontroller sonrası Rus kalecinin en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

PSG: 3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Matvey Safonov, Flamengo maçında sol kolundan kırık yaşadı. Durumu 3-4 hafta içinde yeniden değerlendirilecek" ifadeleri kullanıldı.

ENRIQUE: "KIRIKLA İKİ PENALTI DAHA KURTARDI"

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, sakatlığın muhtemelen üçüncü penaltı sırasında meydana geldiğini söyledi. Enrique, "İki penaltıyı kırıkla kurtardı. Adrenalini o kadar yüksekti ki acıyı hissetmedi. Enerjisi inanılmaz" dedi.

"BENİ HİÇBİR ŞEY YIKAMAZ"

Yıldız kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Ne olursa olsun beni yıkamaz. Çalışmaya devam edeceğiz, burada duramayız."