Uzun süredir sağ bek arayışında olan Galatasaray dün mutlu sona ulaştı. Rennes forması giyen Doue transferinin son anda iptal olmasının ardından girişimlerini daha da hızlandıran Sarı-Kırmızılılar, Kopenhag'ın 21 yaşındaki genç yeteneği Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek olan Danimarkalı genç savunmacı, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Jelert, G.Saray'dan yıllık 650 bin euro garanti ücret alacak. Genç oyuncunun kısa süre içinde Avusturya kampına katılması bekleniyor.

TOPLAM 11 MİLYON € ÖDENECEK

Kopenhag ile sert pazarlıklar yaşandı. Danimarka ekibi genç oyuncusu için kapıyı 12 milyon eurodan açtı. Sarı-Kırmızılılar, Kopenhag'a bonuslarla birlikte toplamda 11 milyon euro ödeyerek bu transferi sonuçlandırdı. Kopenhag, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla transferin resmen bittiğini duyurdu. Elias Jelert, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele etmişti. 21 yaşındaki yetenek, İstanbul'daki maçta kırmızı kart görüp oyun dışında kalmıştı.

SOL BEK POZİSYONUNDA DA ETKİLİ

Transfermarkt verilerine göre Elias Jelert'in güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro. Başarılı oyuncu kariyerinde toplam 138 maça çıktı ve 9 bin 847 dakika sahada kaldı. Jelert, 3 gol atıp 13 asist yaparak dikkat çekti. Ayrıca 3 kez de Danimarka Milli Takımı forması giydi. Elias Jelert, sol bek mevkiinde de görev alabiliyor. Genç oyuncunun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un uzun zamandır takibinde olduğu biliniyor... Sağ bek transferini bitiren Sarı-Kırmızılı Yönetim'in, orta saha transferini de kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor.