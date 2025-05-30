Inaki Williams için sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı zaman zaman İstanbul devleriyle anılan 30 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu, Süper Lig'in yolunu tutabilir.

Bilbao altyapısından yetişen ve takımın kilit isimlerinden birisi olan Inaki Williams için, İspanyol basını tarafından çarpıcı bir haber paylaşıldı. Bu kapsamda tecrübeli hücum oyuncusu, İstanbul devine hazırlanıyor. İşte o kulüp...

SAĞ KANAT YANACAK: INAKİ WİLLİAMS

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon için de hazırlıklara başlayan Galatasaray, vites yükseltti.

Bu nedenle sarı kırmızılılarda gündeme Inaki Williams ismi geldi. İspanyol basınındaki haberde; Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılması durumunda Aslan, Inaki Williams için tüm şartları zorlayacak.

Özellikle dripling ve bitiriciliğiyle öne çıkan Inaki Williams, rakiplerin korkulu rüyası olarak kabul ediliyor.

Böylece Barış Alper Yılmaz'ın, Avrupa'nın yolunu tutması halinde Galatasaray, Inaki Williams için hamle yapacak.

Öte yandan Inaki Williams'ın da kariyerini Galatasaray'da sürdürmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.

INAKİ WİLLİAMS'IN SEZON KARNESİ

Inaki Williams, bu sezon Bilbao formasıyla tüm kulvarlarda 50 resmi maçta görev aldı. Deneyimli hücumcu bu karşılaşmalarda takımına 11 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca Inaki Williams'ın İspanyol ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.