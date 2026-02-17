Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Juventus'u konuk etti. Zorlu mücadeleden geriye düşmesine karşın 5-2 galip ayrılan sarı kırmızılılarda performansıyla öne çıkan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz oldu.

Leroy Sane'nin sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle mücadeleye ilk 11'de sağ kanatta başlayan Barış Alper Yılmaz, Juventus'a adeta bela oldu. Milli yıldız, önce karşısında oynayan Andre Cambiaso'nun maçın başında sarı kart problemi yaşamasına sebep oldu.

Akabinde Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti de bu tehdidi görerek ikinci yarının başında Cambiaso'yu oyundan aldı ve yerine Cabal'ı dahil etti.

Sağ kanattaki dinamizmini sürdüren Barış Alper Yılmaz, Kolombiyalı sol beke de sahayı dar etti. Barış Alper'i tutmakta güçlük çeken Cabal, 59 ve 67'de gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

10 kişi kalan rakibi karşısında gol iştahı artan Galatasaray ise 2 gol daha bularak maçı 5-2'ye getirdi ve tur kapısını ardına kadar araladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz "Çok mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik saha içerisinde. Bireyselden ziyade takım önemli olan. İyi mücadele ettik. Dün söylemiştim, hocamızın söylediği taktiği uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben de takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Umarım taraftarımıza güzel bir maç izletmişizdir." dedi.

Performansı hakkında konuşan Barış Alper Yılmaz "Çok çalışıyorum. Tek düşüncem takıma faydalı olabilmek. Elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği gücüme güç katıyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.