Spor

Sağ kanadı yıktı geçti! Barış Alper, Juventus'a kabus oldu

Barış Alper Yılmaz, Juventus karşısında ortaya koyduğu performansla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Sağ kanattaki etkili oyunu rakip savunmanın dengesini bozdu.

17 Şubat 2026 Salı 23:21
Sağ kanadı yıktı geçti! Barış Alper, Juventus'a kabus oldu
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Juventus'u konuk etti. Zorlu mücadeleden geriye düşmesine karşın 5-2 galip ayrılan sarı kırmızılılarda performansıyla öne çıkan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz oldu.

Leroy Sane'nin sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle mücadeleye ilk 11'de sağ kanatta başlayan Barış Alper Yılmaz, Juventus'a adeta bela oldu. Milli yıldız, önce karşısında oynayan Andre Cambiaso'nun maçın başında sarı kart problemi yaşamasına sebep oldu.

Akabinde Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti de bu tehdidi görerek ikinci yarının başında Cambiaso'yu oyundan aldı ve yerine Cabal'ı dahil etti.

Sağ kanattaki dinamizmini sürdüren Barış Alper Yılmaz, Kolombiyalı sol beke de sahayı dar etti. Barış Alper'i tutmakta güçlük çeken Cabal, 59 ve 67'de gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

10 kişi kalan rakibi karşısında gol iştahı artan Galatasaray ise 2 gol daha bularak maçı 5-2'ye getirdi ve tur kapısını ardına kadar araladı.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz "Çok mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik saha içerisinde. Bireyselden ziyade takım önemli olan. İyi mücadele ettik. Dün söylemiştim, hocamızın söylediği taktiği uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben de takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Umarım taraftarımıza güzel bir maç izletmişizdir." dedi.

Performansı hakkında konuşan Barış Alper Yılmaz "Çok çalışıyorum. Tek düşüncem takıma faydalı olabilmek. Elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği gücüme güç katıyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

