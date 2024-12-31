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Spor

Sağa Alexander Zubkov sola Rıdvan Yılmaz! Trabzonspor'dan transfer harekatı

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği doğrultusunda hareket eden bordo mavili ekip, sağ kanada Alexander Zubkov sol kanada ise Rıdvan Yılmaz'ı takviye etmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Akşam31 Aralık 2024 Salı 08:54 - Güncelleme:
Sağa Alexander Zubkov sola Rıdvan Yılmaz! Trabzonspor'dan transfer harekatı
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İkinci yarıda takımı ayağa kaldırmak için harekete geçen Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetim, iki kanatta da hem hücumu hem de savunmayı güçlendirecek iki oyuncuya gözünü dikti.

BBC, Güneş'in Beşiktaş'tan da yakından tanıdığı Rıdvan Yılmaz'ı istediğini ve bu konuda görüşmelerin sürdüğünü yazdı. Transfer söylentisi olarak aktarılan haberde, İskoçya Ligi'nde lider Celtic'in 14 puan gerisine düşen Rangers'ta Teknik Direktör Philippe Clement'in durumunun da kritik olduğu hatırlatıldı. Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers formasıyla 12 maçta sadece 609 dakika süre aldı, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

5 MİLYON € İSTİYORLAR!..

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Pedro Malheiro'nun önünde görev yapmak için düşündüğü bir başka oyuncu da Shakhtar'ın sağ kanat oyuncusu Alexander Zubkov. Ukrayna ekibinde bu sezon 3 kulvarda 17 maç oynayan ve 7 gol, 6 asistlik katkı yapan Zubkov'un MLS kulüpleri tarafından da istenmesi Karadeniz ekibinin işini zorlaştırıyor.

Ukrayna basını Shakhtar'ın oyuncu için en az 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini öne sürüyor. Trabzonspor yönetiminin Teknik Direktör Şenol Güneş'in tavsiyesi doğrultusunda sadece kanatlara değil, forvet ve orta sahaya da oyuncu aradığı belirtildi. Karadeniz ekibi bu bölgeye transfer yaparken genç ve yatırım yapılabilecek oyunculara öncelik verecek.

2024'TE SIFIR ÇEKTİ

Trabzonspor, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 2024 yılını Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı galibiyet elde edemeden kapattı. Bordo-Mavililer, bu rakiplere karşı oynadığı maçlarda sadece 1 beraberlik alırken, 5 kez sahadan mağlup ayrılarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Karadeniz ekibi, rakip filelere toplam 9 gol gönderirken, kalesinde 17 gol gördü. Taraftarlar, özellikle Galatasaray maçlarında alınan farklı mağlubiyetlerle büyük üzüntü yaşadı. Karadeniz ekibi bu maçlardaki tek beraberliği Beşiktaş'a karşı 1-1'lik skorla aldı

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