28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7922
  • 6,5136
  • 253.274
  • 94.244
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sağa Placido, sola Soteldo

Beşiktaş’ın Lanus forması giyen 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek ve Santos’ta oynayan Venezuela’lı sol beki kadrosuna katmak için düğmeye bastığı iddia edildi. Arjantin basını, Placido’nun imza için yola çıktığı yazdı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KARTAL transferde atağa kalktı. Teknik direktör sorununu Abdullah Avcı ile çözen Siyah-Beyazlılar’ın uzun süredir aradığı sağ beki Arjantin’de bulduğu iddia edildi. TyC Sports, Beşiktaş’ın Lanus forması giyen 25 yaşındaki sağ bek Leonel Di Placido için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaştığını duyurdu. Placido’nun hafta sonuna kadar İstanbul’a gelip imza atacağı ileri sürüldü. Kartal, sol bek için de Santos forması giyen Yeferson Soteldo için girişimlerine hız verdi. 21 yaşındaki Venezuela’lı sol bekin transferi Copa Amerika sonrası kesinleşecek.

Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Balyoz Plan' davasının hakimi için karar verildi

'Balyoz Plan' davasının hakimi için karar verildi

BM'nin Kaşıkçı raporu büyük yankı uyandırdı

BM'nin Kaşıkçı raporu büyük yankı uyandırdı

Yeni askerlik yasasının nihai oylaması Salı günü yapılacak

Yeni askerlik yasasının nihai oylaması Salı günü yapılacak

Pençe Harekatı'nda son durum: SA-14 portatif füze bulundu

Pençe Harekatı'nda son durum: SA-14 portatif füze bulundu

Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

BM'den Kaşıkçı için Türkiye'ye teşekkür

BM'den Kaşıkçı için Türkiye'ye teşekkür

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

'Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi için gereğini yaparız'

'Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi için gereğini yaparız'
 

POPÜLER HABERLER

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

Küstah tehditlere tokat gibi yanıt

Küstah tehditlere tokat gibi yanıt

25 Haziran'da istanbul'da olacak! İşte ilk görüntüler...

25 Haziran'da istanbul'da olacak! İşte ilk görüntüler...

Martılar inci kefali avında

Martılar inci kefali avında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA