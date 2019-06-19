Sağa Placido, sola Soteldo

KARTAL transferde atağa kalktı. Teknik direktör sorununu Abdullah Avcı ile çözen Siyah-Beyazlılar’ın uzun süredir aradığı sağ beki Arjantin’de bulduğu iddia edildi. TyC Sports, Beşiktaş’ın Lanus forması giyen 25 yaşındaki sağ bek Leonel Di Placido için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaştığını duyurdu. Placido’nun hafta sonuna kadar İstanbul’a gelip imza atacağı ileri sürüldü. Kartal, sol bek için de Santos forması giyen Yeferson Soteldo için girişimlerine hız verdi. 21 yaşındaki Venezuela’lı sol bekin transferi Copa Amerika sonrası kesinleşecek.