Sağa Placido, sola Soteldo
Beşiktaş’ın Lanus forması giyen 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek ve Santos’ta oynayan Venezuela’lı sol beki kadrosuna katmak için düğmeye bastığı iddia edildi. Arjantin basını, Placido’nun imza için yola çıktığı yazdı.
- Star Spor
KARTAL transferde atağa kalktı. Teknik direktör sorununu Abdullah Avcı ile çözen Siyah-Beyazlılar’ın uzun süredir aradığı sağ beki Arjantin’de bulduğu iddia edildi. TyC Sports, Beşiktaş’ın Lanus forması giyen 25 yaşındaki sağ bek Leonel Di Placido için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaştığını duyurdu. Placido’nun hafta sonuna kadar İstanbul’a gelip imza atacağı ileri sürüldü. Kartal, sol bek için de Santos forması giyen Yeferson Soteldo için girişimlerine hız verdi. 21 yaşındaki Venezuela’lı sol bekin transferi Copa Amerika sonrası kesinleşecek.
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