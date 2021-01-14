Sagal: Bu haftanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz

DHA 14 Ocak 2021 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:29

Denizlispor, düşme hattında yer aldığı Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor ile 15'inci randevusuna çıkacak. Şimdiye kadar rakibiyle 14 maçta karşı karşıya gelen yeşil-siyahlılar, Hatayspor karşısında 5 galibiyet elde etti. İki takımın maçlarında 5 kez eşitlik bozulmazken, Hatayspor 4 defa galip gelmeyi başardı.

Denizlispor, Hatayspor'la evinde oynadığı hiçbir müsabakayı ise kaybetmedi. 1972-1976 yılları arasında 2'nci Lig'de kesintisiz rakip olan iki takım, 2018-2019 sezonunda TFF 1'inci Lig'de 42 sene sonra ilk kez karşılaşmıştı. Denizlispor ve Hatayspor arasındaki rekabet pazar günkü randevuyla ilk kez Süper Lig'e taşınacak.

SAGAL 3 PUANA İNANIYOR

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal, sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Zor bir maça çıkacaklarını belirten deneyimli oyuncu, "Bu haftanın ne kadar önemli olduğunu biz biliyoruz. Eskiden kötü bir durumdaydık. Şimdiye baktığımızda sonuçları biraz daha kendimize doğru çevirebiliyoruz. Yeni hocamızın getirdiği fikir ve taktiklerle oyunu sahaya yansıtabiliyoruz. Biz Hatay maçını kazanmak istiyoruz" dedi.