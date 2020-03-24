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Spor

Bakan Kasapoğlu: Sağlığımız için evlerimizde kalalım

Gençilk ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharem Kasapoğlu, 'Bireyler olarak, toplum olarak sağlımız için tedbirlerimizi alalım, evlerimizde kalalım' dedi.

DHA24 Mart 2020 Salı 16:22 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 16:22
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs için tedbirlere uyulmasının önemine değindi. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, zor bir dönem yaşandığını ancak alınacak tedbirlerle sonucun güzel olacağını ifade ederek, "Değerli sporcu arkadaşlarım, sporcu gençler; İnsanlık adına kritik bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Millet olarak bu kritik süreci daha güçlü atlatmanın gayretini, mücadelesini en güzel şekilde veriyoruz. Bu anlamda siz değerli sporcularımıza ve siz kıymetli gençlerimize çok önemli görevler sorumluluklar düşüyor. Bizler de bu sorumlulukların bilince olan gençlerimizle ve sporcularımızla iftihar ediyorum. Bireyler olarak, toplum olarak sağlımız için tedbirlerimizi alalım, evlerimizde kalalım" diye konuştu.

Dalgalar mendireği aştı

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