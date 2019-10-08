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Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla çocukluk çağı obezitesine dikkat çekerek kampanyaya destek veren futbol kulüplerine teşekkür etti.

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Bakan Fahrettin Koca, teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
"Bakanlık olarak 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocukluk çağı obezitesine dikkat çekmek için birçok çalışma yaptık. Bu kapsamda Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7'nci hafta maçlarında Fenerbahçe, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe, Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa futbol kulüpleri 'Harekete çocuklukta başla, sağlıklı yaşa' pankartlarıyla sahaya çıktı. Galatasaray ve Trabzonspor da sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yaparak kampanyamıza destek verdi. Bu sayede sosyal medya çalışmalarında yaklaşık 2 milyon 217 bin kişiye erişim sağladık. Bu anlamlı ve özel günde duyarlılık göstererek bizden desteklerini esirgemeyen futbol takımlarının değerli yöneticilerine, futbolcularına ve taraftarlarına teşekkür ediyorum."

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