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Spor

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın son durumu

Sağlık Bakanlığı, Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın son durumu
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Sağlık Bakanlığı, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilincinin açık olduğunu ve tedavisine devam edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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