10 Eylül 2025 Çarşamba
Spor

Sağlık durumu belli oldu! İşte Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar

Galatasaray, milli takımda sakatlanan Osimhen'in bileğinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Eyüpspor maçında dinlendirilecek olan yıldız golcünün Frankfurt maçına yetişmesi de zor gözüküyor. İşte detaylar...

10 Eylül 2025 Çarşamba 09:01
Sağlık durumu belli oldu! İşte Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar
Sarı-Kırmızılılar'ın toplam 80 milyon euro bedelle Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlıkla korkuttu. Ruanda mücadelesinde yerde kalarak oyundan çıkan Osimhen, özel uçakla İstanbul'a getirildi. Yapılan tetkikler sonucunda yetenekli oyuncunun ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edildiği açıklandı.

Victor'un cumartesi günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasını kaçıracağı öğrenildi. 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Frankfurt mücadelesine de yetişmesi zor gözüküyor. Süper starını riske etmek istemeyen Teknik Direktör Okan Buruk, Konyaspor maçında Osimhen'e süre vermeyi hedefliyor. Victor Osimhen'in yokluğunda Eyüpspor müsabakasında Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Mauro Icardi ise yedek kulübesinde süre bekleyecek.

