‘Saha dışı beraberlikler önemli’

ALİ Koç’tan, Galatasaray ile yaşanan gerginliği yumuşatacak açıklama. Fenerbahçe, dün kadın ve erkek voleybol takımı sponsorlukları için Fluo ile sponsorluk anlaşması imzalarken, Kanarya’nın başkanı şunları söyledi: “Fluo şirketi Türkiye’ye Galatasaray ile girdi. Bu, Fenerbahçe, Galatasaray olayı değil. Fluo’nun Galatasaray beraberliği olmasa belki burada bu beraberlik de olmayacaktı. Saha dışında yapıcı beraberlikler olmalı. Fluo da böyle oldu. Fluo, enteresan bir şirket. İnşallah bu markanın tanınmasında Fenerbahçe’nin büyük katkısı olur. Voleybol branşımızı tebrik ediyorum. Bizim bütün voleybol giderlerimizin yüzde 60’ını sponsorlarımız karşılıyor. Başka hiçbir şubemiz bunun yanına bile yaklaşamıyor” dedi. Başkan Yardımcısı Mustafa Karaçam da şunları söyledi: “Türk sporuna, gençlerine desteği hedef almış Fenerbahçe için sponsorluklar çok anlamlı ve değerli. Bu anlaşmanın sadece 1 yılla kısıtlı kalmamasını diliyorum.”