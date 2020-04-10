İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
Spor

Saha komiserlerinden kampanyaya destek

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi üyeleri, “Biz bize yeteriz Türkiyem” bağış kampanyasına birer müsabaka ücretini vererek katıldı. Kayseri Şubesi tarafından toplanan Bin 400 lira ilgili kampanya hesabına yatırıldı.

IHA10 Nisan 2020 Cuma 10:27 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:27
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgınında zor durumda kalan vatandaşlara yapılacak yardımlar için başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi de katılım sağladı. Şube Başkanı Şinasi Acar, Futbol Saha Komiserleri olarak bu anlamlı kampanyaya gönüllü olarak katılan tüm üyelerin bir müsabaka ücretlerini kampanyaya bağışladığını dile getirdi. Acar, “Tüm üyelerimiz bir müsabaka ücretlerini bu kampanyaya bağışlayarak he zaman ülkelerinin yanında olduğunu gösterdi. Bizde yönetim olarak toplanan Bin 400 lirayı kampanya hesabına aktardık. Dernek olarak Biz bize yeteriz Türkiyem diyoruz. Bizim hamurumuzda yardımlaşma ve zor durumda olana destek vardır. Bizde böyle karınca kararınca destekte bulunmak istedik” dedi.

Evde kalan çocuklara online sanat terapisi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz
Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Skandal sonrası Türkiye, Çin'den izahat istedi: Araştırıyoruz
Skandal sonrası Türkiye, Çin'den izahat istedi: Araştırıyoruz

Skandal sonrası Türkiye, Çin'den izahat istedi: Araştırıyoruz

Sumudica: 'Zatürre sanmıştım fakat koronavirüse yakalanmışım'
Sumudica: 'Zatürre sanmıştım fakat koronavirüse yakalanmışım'

Sumudica: 'Zatürre sanmıştım fakat koronavirüse yakalanmışım'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.