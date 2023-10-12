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Spor

Sahada farklı bir Türkiye olacak! Milliler liderlik için oynayacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası için bu akşam Hırvatistan ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçlarına çıkacak olan Milliler liderlik için ter dökecek. İşte detaylar...

Akşam12 Ekim 2023 Perşembe 11:23 - Güncelleme:
Sahada farklı bir Türkiye olacak! Milliler liderlik için oynayacak
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 21.45'te Opus Arena'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Geride kalan 5 maçta Türkiye 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle aldığı 10 puanla ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Hırvatistan ise oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 10 puanla liderlik koltuğunun sahibi.

A Milli Takımımız, yeni çalıştırıcısı Vincenzo Montella ile ilk mücadelesini verecek. 'Bizim Çocuklar' Hırvatistan'ı mağlup ederek grupta liderliği devralmak istiyor. Milliler, bugüne kadar Hırvatistan ile 11 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar, 1 galibiyet elde ederken, 4 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi. Türkiye, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 15 gol gördü. Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan karşılaşmasının ardından 15 Ekim Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Letonya ile oynayacak.

FARKLI BİR TÜRKİYE OLACAK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında konuştu. Farklı bir takım izleteceklerini belirten İtalyan hoca, "Milli gururumuzu sahaya yansıtacağız. Önemli eksiklerimiz var gibi gözükse de bu eksiklerimizi kapatabilecek oyuncularımız var. Arda Güler ve Mert önemli eksikler ama her zaman elimdeki oyuncularla planlama yaparım. Yusuf Sarı'nın sakatlığı var, forma giyemeyecek. Öyle bir Türkiye göstereceğiz ki, geçmişe göre daha farklı duran bir Türkiye olacak" dedi.

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