İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2025 Salı / 13 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0475
  • EURO
    37,3881
  • ALTIN
    3360.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sahadan çekilmişlerdi! Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi
Spor

Sahadan çekilmişlerdi! Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de Galatasaray ile oynadıkları maçta sahadan çekilen Adana Demirspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edildi.

AA11 Şubat 2025 Salı 22:48 - Güncelleme:
Sahadan çekilmişlerdi! Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray mücadelesinde başlamış müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle Adana Demirspor'un PFDK'ye gönderildiği belirtildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.

Beşiktaş ve Bellona Kayserispor'un çirkin ve kötü tezahürat, Corendon Alanyaspor'un ise saha olayları sebebiyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

TÜMOSAN Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat ile futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle sevk edilirken, kulüp başkanı Ömer Korkmaz'ın futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

Ayrıca Konyaspor futbolcusu Emmanuel Boateng'in kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Net Global Sivasspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle sevk edilirken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın da sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak disipline yollandığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.