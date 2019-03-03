Sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor sahasında Göztepe’yi konuk etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Konyaspor 18. dakikada Petar Filipovic'in golüyle öne geçerken, Göztepe'de Yasin Öztekin, 54'te skora dengeyi getirdi.
91. dakikada hakem Abdulkadir Bitigen, Jahovic'in ceza sahasında düşürülmesi sonrası VAR'a giderken penaltı noktasını gösterdi ve konuk takımda Kadu da ikinci sarı kartla oyun dışına gönderildi. Kullanılan penaltı atışında Skubic, kaleci Beto'yu geçemedi. 90+6. dakikada da Adis Jahovic altıpas içindeki bomboş kafa vuruşunu auta gönderdi.
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 35 puana çıkarken, Göztepe 26 puana çıktı. Konyaspor'un 3 puan hasreti 5 maça çıktı. İzmir temsilcisinde Tamer Tuna ikinci maçında puanla tanıştı
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Not: Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, Türkiye kariyerinde kalesine atılan 12 penaltının 6'sını kurtardı.
(Sporx)
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