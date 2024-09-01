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Spor

Sahaya farklı renkte kramponlarla çıkan Semih Güler'den dikkat çeken paylaşım

Dün akşam Galatasaray ile oynanan maçta farklı renkte kramponlarla sahaya çıkan Adana Demirspor'un deneyimli stoperi Semih Güler'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Güler,down sendromlu bireyler adına farkındalık oluşturmak için dün sahaya farklı renkte kramponlarla çıktığını açıkladı.

1 Eylül 2024 Pazar 14:10 - Güncelleme:
Sahaya farklı renkte kramponlarla çıkan Semih Güler'den dikkat çeken paylaşım
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Adana Demirspor'un 29 yaşındaki stoperi Semih Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilere cevap verdi.

SEMİH GÜLER'DEN PAYLAŞIM

Semih Güler'in Galatasaray maçında farklı renkte kramponlarla sahaya çıkması gündem olmuştu. Deneyimli savunmacı down sendromlu bireyler adına farkındalık yaratmak amacıyla sahaya farklı renkte kramponla çıktığını aktardı.

Tecrübeli stoper paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Down sendromu, bireylerin farklılık gösteren bir kromozom yapısına sahip olmalarından kaynaklanan bir genetik durumdur. Down sendromlu bireyler yaşamın her alanında sevgi, saygı ve eşit fırsatlara sahip olmalıdır.

Güzel kızım başta olmak üzere tüm Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için dün farklı renklerde kramponlarla sahaya çıktım.

Farklılıklar güzeldir, Down sendromlu bireylerin her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele edip onların haklarını korumak hepimizin görevi olmalıdır.

#rengimizbelliolsun"

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