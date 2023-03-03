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Spor

Sahaya yüzlerce top atıldı! Pendikspor taraftarından depremzede çocuklar için anlamlı hareket

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da taraftarlar, Altınordu maçı öncesi depremzede çocuklar için sahaya yüzlerce futbol topu attı.

IHA3 Mart 2023 Cuma 20:34 - Güncelleme:
Sahaya yüzlerce top atıldı! Pendikspor taraftarından depremzede çocuklar için anlamlı hareket
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Pendikspor taraftarı, depremzede çocuklara gönderilmesi amacıyla Altınordu maçının başında sahaya yüzlerce futbol topu attı.

Pendikspor taraftarı, depremzede çocuklar için örnek bir davranışa imza attı. Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Pendik Stadı'nda oynanan Altınordu karşılaşması öncesi kırmızı-beyazlı taraftarlar, tribüne getirdikleri futbol toplarını depremde zarar gören çocuklara ulaştırılması için sahaya fırlattı. Topların sahaya atıldığı sırada stat hoparlöründen Ayten Alpman'ın 'Bir Başkadır Benim Memleketim' parçası çalınırken, duygusal anlar yaşandı.

Öte yandan Pendiksporlu futbolcular, seremoniye 'Geçmiş Olsun Türkiye' yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

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