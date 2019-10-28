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Şahika Encümen: Rekorlardan sonra ilk arayan Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi oluyor

Paletsiz kategoride tek nefeste 100 metre yüzerek kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi.

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Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metre yüzerek kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da olduğu birçok kişinin arayarak kendisini tebrik ettiğini kaydetti.

Şahika Ercümen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansının desteğiyle gerçekleştirilen denemede ulaştığı rekorun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

"Rekorlardan sonra ilk arayan Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi oluyor"

Rekor denemesinin hemen sonrasında tebrik telefonlarının geldiğini aktaran Ercümen, "Mağaradan çıkar çıkmaz Sayın Cumhurbaşkanımız, sevgili eşi Emine Erdoğan hanımefendi ve Gençlik ve Spor Bakanımız aradı. Cumhurbaşkanımız öncelikle tabii ki benim sağlığımı sordu. Rekorlardan sonra ilk arayan Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi oluyor. Nasıl konuya bu kadar hızlı hakimler onu ben bilmiyorum ama çıkar çıkmaz onlar aradı, sağ olsunlar. Telefonda sağlığımı sordu ve 'Paletsiz şekilde, bir de mağarada büyük cesaret.' dedi. Emine Hanım da gurur duyduğunu ve ülkemizi en iyi şekilde tanıttığımızı söyledi. Çok güzel motivasyon konuşmaları geçti." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız, rekorun hikayesini dinlemek için beni makamına çağırdı"

Erdoğan'a rekora giden hikayeyi anlatacağını kaydeden milli sporcu, "Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu var. Orada bir araya geleceğiz ama Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca rekorun hikayesini dinlemek ve su altı görüntülerini izlemek için beni makamına çağırdı. En kısa zamanda, müsait olduğunda onu ziyaret etmek istiyoruz. Ben de kendisini mağarayı görmeye davet ettim. İlk önce videoları göstereceğim. Umarım kendisi de gelip burayı gözleriyle görür." diye konuştu.

Milli sporcu, buzul döneminden kalıntılarla çevrili Gilindere Mağarası'ndaki suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşarak dünya rekorunu kırmış ve adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdırmıştı. 

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