  Şahika Ercümen'den anlamlı dalış! Gazze için dünya rekoru kırdı
Spor

Şahika Ercümen'den anlamlı dalış! Gazze için dünya rekoru kırdı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze'ye dayanışma mesajı vermek amacıyla değişken ağırlık paletsiz kategoride dünya rekoru kırdı.

IHA17 Ekim 2025 Cuma 11:13 - Güncelleme:
Şahika Ercümen'den anlamlı dalış! Gazze için dünya rekoru kırdı
Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 107 metreye 3 dakika 21 saniyede dalarak dünya rekoru kırdı. Kendi rekorunu geliştirerek bir kez daha tarihe geçen Ercümen, yaklaşık 40 katlı bir bina yüksekliğine eşdeğer derinliğe tek nefeste ulaştı.

Dünya ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonlarının uluslararası hakemleri gözetiminde Kaş açıklarına yapılan rekor denemesi, sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Yüzeye çıktığı an büyük bir coşkuyla karşılanan Ercümen, ekibi ve izleyenlerle birlikte Türkiye'ye yeni bir başarı armağan etti. Dalışını Cumhuriyetin 102. yılına ithafen gerçekleştiren Şahika Ercümen, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye 3 dakika 21 saniyede (yaklaşık 40 katlı bir bina yüksekliği) dalarak kendi dünya rekorunu geliştirdi.

Şahika, rekor sonrası 'Gazze nefes alsın' yazılı dövizle birlikte mutluluğunu paylaşarak, "10 sene önce yaptığımız dalışla da bu tepkimi dile getirmiştim. Gazze'deki sürecin takipçisiyim. Bugün çok şükür bir barış sürecine girildiğini görüyoruz. Bu süreç kalıcı bir barış getirene kadar dalışlarımla Gazze'ye nefes olmaya devam edeceğim. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın. Biz sporla, doğayla ve umutla yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

