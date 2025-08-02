İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2025 Cumartesi / 8 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Saint-Maximin'in yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız yıldız Allan Saint-Maximin, Meksika temsilcisi Club America'ya transfer olmaya çok yakın.

Haber Merkezi2 Ağustos 2025 Cumartesi 01:26 - Güncelleme:
Saint-Maximin'in yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Meksika'nın köklü kulüplerinden Club America, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

ESPN'nin haberine göre, Al-Ahli forması giyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in, Club America'ya transferi büyük ölçüde tamamlandı.

28 yaşındaki futbolcunun transferi için tarafların anlaşmaya vardığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği ifade edildi. Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giymişti.

Daha önce Los Angeles FC'den Denis Bouanga ve Columbus Crew'dan Diego Rossi için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Club America, bu kez rotasını Suudi Arabistan'a çevirerek Saint-Maximin için adım attı.

KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Saint-Etienne'de başlayan Fransız yıldız; Monaco, Nice ve Newcastle United gibi önemli kulüplerde de forma giydi. Özellikle Premier Lig'deki performansıyla adını duyuran Saint-Maximin, 2023 yılında 27 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye transfer olmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

CİRİT hedefi tam isabetle vurdu: PUSU'dan bir ilk!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.