IHA 12 Temmuz 2020 Pazar 20:25 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 20:25

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, sezon sonunda Beşiktaş’a dönecek olan Ajdin Hasic’in çok iyi bir gelişim gösterdiğini belirterek, "İyi bir kamp dönemiyle birlikte Beşiktaş’a çok katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.

Devre arasında Beşiktaş’tan Ümraniyespor’a kiralık olarak gelen ve son dönemde takımın değişilmez isimlerinden olan Ajdin Hasic, Adana Demirspor karşısında da iyi bir oyun ortaya koyup 1 de gol attı.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, genç oyuncunun geldiği günden bu yana çok iyi bir gelişim gösterdiğine dikkat çekerek, "Geldiğinde daha zayıftı ve maç eksiği vardı. Ancak pandemi nedeniyle lige verilen arada çok iyi çalışarak güçlendi ve şimdi de görüldüğü gibi ilk 11’de forma giyiyor, maç eksiğini kapatıyor. Eğer sezon başında Beşiktaş’la iyi bir kamp dönemi geçirirse, ben Beşiktaş’a çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kaliteli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.