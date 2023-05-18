Saka, Arsenal ile sözleşme uzatıyor

Arsenal, yıldız oyuncusu Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İngiliz yıldızı Bukayo Saka ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal ve Bukayo Saka'nın yeni sözleşme konusunda anlaştığı, İngiliz oyuncunun önümüzdeki günlerde 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Arsenal'in altyapısından yetiştirdiği İngiliz yıldız 2018/2019 sezonundan beri Londra ekibinin A takımında forma giyiyor.
Bu sezon Arsenal formasıyla 46 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki genç oyuncu 14 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.