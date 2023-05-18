İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8035
  • EURO
    21,3231
  • ALTIN
    1243.88
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Saka, Arsenal ile sözleşme uzatıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, genç yıldızı Buyako Saka ile sözleşme uzatacak. Yıldız oyuncunun takımıyla 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

18 Mayıs 2023 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
Saka, Arsenal ile sözleşme uzatıyor
ABONE OL

Arsenal, yıldız oyuncusu Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İngiliz yıldızı Bukayo Saka ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal ve Bukayo Saka'nın yeni sözleşme konusunda anlaştığı, İngiliz oyuncunun önümüzdeki günlerde 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Arsenal'in altyapısından yetiştirdiği İngiliz yıldız 2018/2019 sezonundan beri Londra ekibinin A takımında forma giyiyor.

Bu sezon Arsenal formasıyla 46 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki genç oyuncu 14 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.