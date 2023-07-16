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Spor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: Hedefimiz şampiyonluk

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hentbolda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

16 Temmuz 2023 Pazar 18:55 - Güncelleme:
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: Hedefimiz şampiyonluk
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Ormanpark'ta düzenlenen Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı'nın tanıtım programda konuşan Ekrem Yüce, kentin bir spor şehri olduğunu belirtti.

"2023 Avrupa Spor Şehri" unvanına sahip olduklarını aktaran Başkan Yüce, güreş, karate, satranç, eskrim, hentbol gibi pek çok branşta şampiyonalara ev sahipliği yapıldığını kaydetti.

Uluslararası alanlarda başarılar almaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Yüce, "Bizlerin geleceğini yükseltecek, Türk bayrağını dalgalandıracak olan gençlerimizin; yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak, geliştirecek, onları vatanına milletine hayırlı, başarılı sporcular haline getirmek için Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." dedi.

Hentbol takımının geçen sezon Sakarya'yı başarıyla temsil ettiğini anımsatan Yüce, kadroyu güçlendirme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Takımın bu sene ligde ve Avrupa kupalarında şampiyonluk parolasıyla yola çıktığına değinen Yüce, "Hentbol takımımız geçtiğimiz sezon bizleri göğsümüzü kabartarak büyük bir iftihar tablosuyla temsil ettiler. Bu sene süper ligde ve Avrupa'da yarışacak kadromuzu güçlendirdik. Yeni transferle sezona bomba gibi giriyoruz. Bu sene hentbol takımımızın var gücüyle çalışacağına ve şampiyonluğu Sakarya'ya getireceğine benim şüphem yok, hiç kimsenin de şüphesi olmasın. İnşallah biz bu sene şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.

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