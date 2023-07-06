İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2023 Perşembe / 18 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0785
  • EURO
    28,424
  • ALTIN
    1599.49
  • BIST100
    6150.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İlkan Keleşoğlu'nu transfer etti
Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İlkan Keleşoğlu'nu transfer etti

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, başarılı oyuncu İlkan Keleşoğlu'nu kadrosuna kattı.

6 Temmuz 2023 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İlkan Keleşoğlu'nu transfer etti
ABONE OL

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni sezona hazırlanan Sakarya temsilcisinin, A Milli Takım oyuncusu Keleşoğlu'nu kadrosuna katarak hücum rotasyonuna takviye yaptığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Keleşoğlu'nun son olarak Beykoz Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giydiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Savunma ve hızlı hücumların etkili isimlerinden biri olan Keleşoğlu, daha önce Beykoz Belediyesi formasıyla Sakarya'da oynanan Türkiye Kupası finallerinde şampiyonluk yaşamıştı. 2023-2024 sezonu kadro planlaması kapsamında A Milli pivot İlkan Keleşoğlu ile anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Kendisine 'hoş geldin' der, başarılı ve sağlıklı bir sezon dileriz."

  • Sakarya Büyükşehir Belediyespor
  • Hentbol Erkekler Süper Ligi
  • İlkan Keleşoğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.