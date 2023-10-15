Sakarya Büyükşehir hentbol takımı Avrupa'dan mağlup dönüyor

Norveç'te oynanan mücadeleye Onur Ersin, Doğukan Karatay, İbrahim Kerem Yontar, Joel Huesmann, Dragan Pavlovic, Oğulcan Güney ve Samet Kanberoğlu 7'lisi ile başlayan Büyükşehir yüksek tempoya sahne olan ilk yarıyı 20-15 geride bitirdi. İkinci yarı rakibi karşısında istediklerini sahaya yansıtamayan Büyükşehir karşılaşmadan 42-29 mağlup ayrıldı. İki maçlı eleme usulüyle ilerleyen 2. Turun rövanş karşılaşması 22 Ekim Pazar günü Sakarya'da oynanacak. Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Büyükşehir'in rakibini elemesi için 14 sayı farkla kazanması gerekecek.