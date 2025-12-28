İSTANBUL 7°C / 0°C
Spor

Sakarya Büyükşehir, Teşvikiye'yi devirdi

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda karşılaştığı Teşvikiye'yi 75-70 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

28 Aralık 2025 Pazar 10:23
Sakarya Büyükşehir, Teşvikiye'yi devirdi
İstanbul Caferağa Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi Teşvikiye, ilk çeyreği 22-18 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci periyodunda da üstünlüğünü sürdüren İstanbul temsilcisi, soyunma odasına 37-33'lük skor avantajıyla girdi.

İkinci yarıda savunma ve hücumda vites artıran Sakarya temsilcisi, oyunun kontrolünü eline alarak üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü yakaladı. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 75-70 galip ayrılan yeşil-siyahlı ekip, ligdeki namağlup unvanını sürdürdü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde Berke Baran Akçam 16, Murat Osman Dere 15 ve kaptan Gökhan Aydın 12 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

  • Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi
  • Sakarya Büyükşehir Belediyesi
  • Teşvikiye

