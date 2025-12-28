Sakarya Büyükşehir, Teşvikiye'yi devirdi

İstanbul Caferağa Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi Teşvikiye, ilk çeyreği 22-18 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci periyodunda da üstünlüğünü sürdüren İstanbul temsilcisi, soyunma odasına 37-33'lük skor avantajıyla girdi.
İkinci yarıda savunma ve hücumda vites artıran Sakarya temsilcisi, oyunun kontrolünü eline alarak üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü yakaladı. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 75-70 galip ayrılan yeşil-siyahlı ekip, ligdeki namağlup unvanını sürdürdü.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde Berke Baran Akçam 16, Murat Osman Dere 15 ve kaptan Gökhan Aydın 12 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.