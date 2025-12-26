Sakarya'da kazanan Manisa FK oldu

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Sakaryaspor, Manisa FK'yi ağırladı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Manisa FK 2-0 kazandı.
Manisa FK'nin galibiyet golleri, 3. dakikada Ada İbik'ten ve 68. dakikada Burak Süleyman'dan geldi.
Sakaryaspor'da 15. dakikada kırmızı kart gören Salih Dursun, takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK, ligdeki puanını 23'e yükseltirken Sakaryaspor ise 22 puanda kaldı.
Sakaryaspor, gelecek hafta Bandırmaspor'u ağırlayacak. Manisa FK ise Ümraniyespor ile sahasında karşılaşacak.