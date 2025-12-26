İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9268
  • EURO
    50,5955
  • ALTIN
    6257.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sakarya'da kazanan Manisa FK oldu

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 15. dakikada Salih Dursun'un kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 22:00 - Güncelleme:
Sakarya'da kazanan Manisa FK oldu
ABONE OL

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Sakaryaspor, Manisa FK'yi ağırladı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Manisa FK 2-0 kazandı.

Manisa FK'nin galibiyet golleri, 3. dakikada Ada İbik'ten ve 68. dakikada Burak Süleyman'dan geldi.

Sakaryaspor'da 15. dakikada kırmızı kart gören Salih Dursun, takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK, ligdeki puanını 23'e yükseltirken Sakaryaspor ise 22 puanda kaldı.

Sakaryaspor, gelecek hafta Bandırmaspor'u ağırlayacak. Manisa FK ise Ümraniyespor ile sahasında karşılaşacak.

  • Sakaryaspor galibiyet
  • Manisa FK deplasman
  • TFF 1. Lig maçı

ÖNERİLEN VİDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dönerciye daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.