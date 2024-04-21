İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2024 Pazar / 13 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sakarya'nın Play-off ısrarı sürüyor!
Spor

Sakarya'nın Play-off ısrarı sürüyor!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

21 Nisan 2024 Pazar 21:26 - Güncelleme:
Sakarya'nın Play-off ısrarı sürüyor!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig 31. hafta maçında Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Sakaryaspor 2-1 kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 45+1'nci dakikada Yonathan Del Valle kaydetti. Konuk ekibin tek golü 66. dakikada Melih İnan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 54 yapan Sakaryaspor, üçüncülük iddiasını sürdürdü. Ankara Keçiörengücü 36 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Sakaryaspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.