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Spor

Sakaryaspor 2 golle kazandı

Trendyol 1.Lig'in 32. hafta maçında Sakaryaspor, sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi5 Nisan 2025 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
Sakaryaspor 2 golle kazandı
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Trendyol 1.Lig'in 32. hafta maçında Sakaryaspor, Adanaspor'u konuk etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Kahraman Demirtaş ile 83. dakikada penaltıdan Ognjen Ozegovic kaydetti. Adanaspor'un tek golünü ise 59. dakikada Sokol Çikalleshi attı.

Adanaspor'da Yusuf Can Esendemir, 81. dakikda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Hakan Keleş'in ekibi Adanspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Bu galibiyetin ardından Sakaryaspor, puanını 42'ye yükseltti. Adanaspor, 27 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Sakaryaspor, Boluspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.

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