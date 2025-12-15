İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Sakaryaspor 3 golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, Hatayspor'u konuk etti. Sakaryaspor 28. dakikada Burak Çoban, 71. dakikada Lukasz Zwolinski ve 75. dakikada Josip Vukovic ile bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı.

HABER MERKEZİ15 Aralık 2025 Pazartesi 22:47
1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Burak Çoban, 71. dakikada Lukasz Zwolinski ve 75. dakikada Josip Vukovic kaydetti.

Ligde hasretini bitiren ve beş hafta sonra kazanan Sakaryaspor, 22 puana yükseldi. Hatayspor, 5 puanda kaldı.

Sakaryaspor, ligin bir sonraki haftasında Çorum FK deplasmanına gidecek. Hatayspor, sahasında Serik Spor'u ağırlayacak.

