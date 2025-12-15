Sakaryaspor 3 golle kazandı

1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 3-0'lık skorla kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Burak Çoban, 71. dakikada Lukasz Zwolinski ve 75. dakikada Josip Vukovic kaydetti.
Ligde hasretini bitiren ve beş hafta sonra kazanan Sakaryaspor, 22 puana yükseldi. Hatayspor, 5 puanda kaldı.
Sakaryaspor, ligin bir sonraki haftasında Çorum FK deplasmanına gidecek. Hatayspor, sahasında Serik Spor'u ağırlayacak.