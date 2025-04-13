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Spor

Sakaryaspor 3 puanı 1 golle kaptı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2025 Pazar 16:07 - Güncelleme:
Sakaryaspor 3 puanı 1 golle kaptı
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Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçında Sakaryaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Sakaryaspor oldu.

Sakaryaspor'a galibiyti getiren golü 62. dakikada Emre Demir kaydetti.

Fenerbahçe'den kiralanan ve bu sezon Sakaryaspor'da 29 maça çıkan Emre Demir, 7. golünü attı.

İç sahada son üç maçını kazanan Sakaryaspor puanını 45'e yükseltti. Üç maç sonra kaybeden Pendikspor haftayı 45 puanla kapattı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Sakaryaspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Pendikspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

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