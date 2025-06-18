İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sakaryaspor, 60. yıl dönümünü kutladı
Spor

Sakaryaspor, 60. yıl dönümünü kutladı

Sakaryaspor Kulübünün kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 00:39 - Güncelleme:
Sakaryaspor, 60. yıl dönümünü kutladı
ABONE OL

Sakaryaspor Kulübünün kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yürüyüş çağrısının ardından taraftarlar Çark Caddesi'nde toplandı.

Kulüp başkanı Muhammet Kıratlı ve yöneticiler ile taraftarlar, buradan tezahüratlar eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Kıratlı, burada yaptığı konuşmada, "Sakaryaspor'umuzun bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve en önemlisi bir gün bile desteklerini esirgemeyen bu büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Sakaryaspor'umuzu yalnızca sportif başarılara değil, şehrin tüm dinamikleriyle birleştirip gençlere ilham veren, topluma değer katan bir yapı haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Başarılarla dolu, gururla anılacak nice 60 yıllara diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından meşaleler yakıldı, havai fişek gösterisi yapıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.