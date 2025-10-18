İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Sakaryaspor, Adana'da farklı kazandı

1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Sakaryaspor, Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

18 Ekim 2025 Cumartesi 18:07
Sakaryaspor, Adana'da farklı kazandı
ABONE OL

1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Sakaryaspor, Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Wissam Ben Yedder, 37. dakikada Ben Yedder, 57. dakikada Burak Çoban, 60. dakikada Wissam Ben Yedder, 88. dakikada Gael Kakuta ve 90. dakikada Alparslan Demir attı.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor, üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 14 yaptı. Puan cezaları alan Adana Demirspor'un -17 puanı bulunuyor.

Sakaryaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Adana Demirspor, sahasında Van Spor'u ağırlayacak.


