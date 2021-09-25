Sakaryaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DHA 25 Eylül 2021 Cumartesi 13:57 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 13:57

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçını kazanıp zirve yarışına ağırlığını koyan Bodrumspor yarın orta sıralarda yer alan Sakaryaspor'a konuk olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçta Mustafa Hakan Belder düdük çalacak.

Teknik direktör Tahsin Tam, Sakaryaspor deplasmanının kendileri için zorlu geçeceğini söyledi. Tahsin Tam, "Bodrumspor olarak sezona çok iyi bir giriş yaptık. İnanıyorum ki Sakarya'dan da istediğimiz sonucu alacağız" dedi.

SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor ile Bodrumspor arasındaki maç yarın saat 18.00'de başlayacak.

Sakaryaspor - Bodrumspor maçını TV 264 canlı yayınlayacak.