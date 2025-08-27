İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0458
  • EURO
    47,5939
  • ALTIN
    4454.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sakaryaspor, Boluspor mesaisinde

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Boluspor'u konuk edecek Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Sakaryaspor, Boluspor mesaisinde
ABONE OL

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı. Yeni transfer orta saha oyuncusu Josip Vukovic de takımla ilk kez antrenmana çıktı.

Sakarya ekibi, yarınki idmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Boluspor, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Şanlıurfa'da dehşet anı kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.