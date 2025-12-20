İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Sakaryaspor, Çorum FK deplasmanında

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor, yarın Arca Çorum FK'ye konuk olacak.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 15:39 - Güncelleme:
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Sakaryaspor'da sakatlığı devam eden Mete Kaan Demir ile Göktuğ Baytekin, Afrika Kupası için milli takıma davet edilen Gael Kakuta ve kırmızı kart cezalısı Caner Erkin, maçta forma giyemeyecek.

Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 22 puanla 12. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, Arca Çorum FK'yi yenerek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

