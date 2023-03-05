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Spor

Sakaryaspor, Denizli'de tek golle kazandı

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

AA5 Mart 2023 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Sakaryaspor, Denizli'de tek golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 73 Bekir Böke), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 73 Mayi), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje (Dk. 85 Okan Derici)

SAKARYASPOR: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Kasongo, Oğuzhan Akgün (Dk. 86 Donkor) , Burak Süleyman, Nalepa (Dk. 76 Hakan Yavuz), Roshi (Dk. 76 Dimitrov), Grechyshkin, Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt

GOL: Dk. 79 Kasango (Penaltıdan) (Sakaryaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Hakan Çinemre (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Djedje (Denizlispor), Dk. 63 Oğuzhan Akgün, Dk. 67 Nalepa, Dk. 90+3 Bülent Uzun (Sakaryaspor)

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