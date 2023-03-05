Sakaryaspor, Denizli'de tek golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 73 Bekir Böke), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 73 Mayi), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje (Dk. 85 Okan Derici)
SAKARYASPOR: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Kasongo, Oğuzhan Akgün (Dk. 86 Donkor) , Burak Süleyman, Nalepa (Dk. 76 Hakan Yavuz), Roshi (Dk. 76 Dimitrov), Grechyshkin, Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt
GOL: Dk. 79 Kasango (Penaltıdan) (Sakaryaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 89 Hakan Çinemre (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Dk. 12 Djedje (Denizlispor), Dk. 63 Oğuzhan Akgün, Dk. 67 Nalepa, Dk. 90+3 Bülent Uzun (Sakaryaspor)