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Spor

Sakaryaspor evinde 2 golle kazandı

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 21:36 - Güncelleme:
Sakaryaspor evinde 2 golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 yendi.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Murat Şener

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu, Emirhan Aydoğan (Dk. 59 Kasongo), Kravets (Dk. 46 Burak Süleyman), Donkor, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Roshi (Dk. 90+4 Ozan Sol), Hurşit Taşçı (Dk. 76 Milosevic), Ümit Kurt

ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 81 Ufuk Budak), Furkan Özhan (Dk. 90 Celal Hanalp), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Alican Özfesli, Orhan Ovacıklı, Estrela

GOLLER: Dk. 75 Kasongo, Dk. 90+1 Burak Süleyman (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 22 İsmail Erdoğan, Dk. 24 Ümit Kurt, Dk. 89 Kasongo (Sakaryaspor), Dk. 24 Mustafa Yumlu, Dk. 77 Muzaffer Bilazer (Teknik direktör), Dk. 81 Eren Tozlu, Dk. 90+3 Alican Özfesli (Erzurumspor FK)

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