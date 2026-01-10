İSTANBUL 11°C / 3°C
Spor

Sakaryaspor evinde takıldı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig 20. hafta maçında sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Sakaryaspor'un golünü Zwolinski, Bandırmaspor'un golünü ise N'Dongala kaydetti.

Sakaryaspor evinde takıldı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Tuncay Ercan, Ömer Yasin Gezer

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır, Kolovetsios, Caner Erkin, Mete Kaan Demir (Dk. 59 Akuazaoku), Vukovic, Alparslan Demir, Mirza Cihan, Kakuta (Dk. 83 Kobiljar), Zwolinski (Dk. 75 Emre Demir)

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Yusuf Can Esendemir (Dk. 63 Amaral), Kerim Alıcı (Dk. 78 Oğuz Ceylan), Mulumba, Emirhan Acar (Dk. 6 Muhammed Gümüşkaya), Mucahit Albayrak, N'Dongala, Kehinde (Dk. 78 Enes Çinemre), Tanque

Goller: Dk. 61 Zwolinski (Sakaryaspor), Dk. 87 N'Dongala (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Serkan Yavuz, Dk. 51 Kakuta, Dk. 83 Mirza Cihan, Dk. 89 Vukovic, Dk. 90 Kolovetsios, Dk. 90+5 Szumski (Sakaryaspor), Dk. 90+2 Mulumba, Dk. 90+5 Atınç Nukan (Bandırmaspor)

