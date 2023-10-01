Sakaryaspor, Eyüpspor'un serisini bitirdi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 56. dakikalarda Kabongo Kasongo kaydetti.

84. dakikada Caner Erkin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve Eyüpspor kalan dakikaları 1 kişi eksik oynadı.

1. Lig'e 6'da 6 galibiyet alarak başlayan Eyüpspor, ilk kez yenilerek puan kaybetti ve 18 puanda kaldı.

Sakaryaspor ise 5 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve puanını 8'e çıkardı. Sakaryaspor'un yeni hocası Tuncay Şanlı ise 3. maçında ilk kez kazandı.

Eyüpspor, gelecek hafta Bodrumspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor ise Manisa FK deplasmanına gidecek.